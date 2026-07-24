Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июля 2026 18:59
В 16 округах Нижегородской области приступили к уборке озимой пшеницы
24 июля 2026 18:14
Проезд ограничат на Зеленском съезде в выходные из-за укрепления склона
24 июля 2026 17:56
Посетители застряли на колесе обозрения в Дзержинске
24 июля 2026 17:40
Пропавшего 15-летнего подростка нашли живым в Нижнем Новгороде
24 июля 2026 17:09
Андрей Дахин: «Строительство АЭС — это не только инженерно-технологический, но и социальный проект»
24 июля 2026 17:06
Дорогу к трем социальным объектам в Выксунском округе отремонтировали по нацпроекту
24 июля 2026 17:00
Молочку с плесенью выявили в нижегородских школах и больницах
24 июля 2026 16:32
Евгений Люлин встретился с дзержинскими предпринимателями
24 июля 2026 16:29
До 30 млн рублей могут получить нижегородские компании на развитие разработок в сфере цифровых технологий
24 июля 2026 16:28
Минлесхоз напоминает нижегородцам о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах
Общество

Посетители застряли на колесе обозрения в Дзержинске

24 июля 2026 17:56 Общество
Посетители застряли на колесе обозрения в Дзержинске

Фото: "Парки Дзержинска"/ VK

Два человека застряли на высоте из-за внезапной остановки колеса обозрения в дзержинском парке. Как сообщили в дирекции управления парками Дзержинска, аттракцион встал после аварийного отключения электроэнергии на высоковольтном кабеле.

Без электричества осталась южная часть города, в том числе территория центрального парка. Для сотрудников аттракциона такой случай стал первым за всю историю работы.

Работники быстро среагировали: перевели колесо обозрения в ручной режим и вручную опустили кабинки с людьми вниз. Посетители спокойно покинули аттракцион, никто не пострадал.

В дирекции рассказали, что подобные случаи заранее отрабатывают, поэтому сотрудники знали, как действовать в экстренной ситуации.

Сейчас аварийные службы устраняют проблему с электроснабжением. На месте работают три бригады. Плановое восстановление подачи электричества ожидается к 18:30.

Ранее похожая ситуация произошла на нижегородской канатке. Вечером 5 июля ее остановили из‑за сильного ветра и плохой погоды, и несколько кабинок повисли над рекой. Внутри находились 16 человек, среди них — четверо детей. К месту быстро приехали спасатели и сняли всех пассажиров. Позже застрявшие туристы рассказали подробности происшествия. К слову, канатная дорога до сих пор не работает.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Парки Происшествия
Поделиться:
Новости по теме
24 июля 2026 15:28
Полиция нашла подростков, напавших на музыкантов на Большой Покровской
24 июля 2026 09:33
Неизвестные осквернили могилы на кладбище в Воротынском округе
21 июля 2026 15:04
Появились подробности гибели мужчины после столкновения лодки с «Валдаем»
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных