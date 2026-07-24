Посетители застряли на колесе обозрения в Дзержинске

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Два человека застряли на высоте из-за внезапной остановки колеса обозрения в дзержинском парке. Как сообщили в дирекции управления парками Дзержинска, аттракцион встал после аварийного отключения электроэнергии на высоковольтном кабеле.
Без электричества осталась южная часть города, в том числе территория центрального парка. Для сотрудников аттракциона такой случай стал первым за всю историю работы.
Работники быстро среагировали: перевели колесо обозрения в ручной режим и вручную опустили кабинки с людьми вниз. Посетители спокойно покинули аттракцион, никто не пострадал.
В дирекции рассказали, что подобные случаи заранее отрабатывают, поэтому сотрудники знали, как действовать в экстренной ситуации.
Сейчас аварийные службы устраняют проблему с электроснабжением. На месте работают три бригады. Плановое восстановление подачи электричества ожидается к 18:30.
Ранее похожая ситуация произошла на нижегородской канатке. Вечером 5 июля ее остановили из‑за сильного ветра и плохой погоды, и несколько кабинок повисли над рекой. Внутри находились 16 человек, среди них — четверо детей. К месту быстро приехали спасатели и сняли всех пассажиров. Позже застрявшие туристы рассказали подробности происшествия. К слову, канатная дорога до сих пор не работает.
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