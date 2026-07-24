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Общество

Проезд ограничат на Зеленском съезде в выходные из-за укрепления склона

24 июля 2026 18:14 Общество
Проезд ограничат на Зеленском съезде в выходные из-за укрепления склона

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Движение транспорта частично ограничат на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 25 и 26 июля в связи с проведением работ, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00 в оба дня. На это время для автомобилей закроют одну полосу, ведущую на подъем к площади Минина и Пожарского. При этом проезд в направлении с площади сохранится.

Время проведения работ может измениться в зависимости от погодных условий. Если сроки скорректируют, об изменениях в организации движения сообщат дополнительно.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Вероятно, ограничения связаны с продолжающимися работами по укреплению склона на Зеленском съезде. Напомним, этой весной здесь произошел сход грунта после аномально снежной зимы.

Сейчас специалисты уже смонтировали георешетку и продолжают ее закреплять. Затем склон укрепят винтовыми сваями для защиты от возможной эрозии. На завершающем этапе его засыплют плодородной землей и засеют газоном. Одновременно работы продолжаются и на улице Пожарского, расположенной над склоном.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 25 июля ограничат парковку у парка 1 Мая из-за Сабантуя (0+).

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Теги:
Благоустройство Транспортные ограничения
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