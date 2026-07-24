Пропавшего 15-летнего подростка нашли живым в Нижнем Новгороде Общество

Фото: МВД России по Нижегородской области

15-летний подросток, пропавший 22 июля, найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские приступили к поискам после заявления о его пропаже. Вскоре они установили местонахождение разыскиваемого — он находился у дома на улице Героя Попова в Нижнем Новгороде.

Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Школьника передали законным представителям.

Ранее сотрудники полиции спасли нижегородку с деменцией, которая увязла в болоте.