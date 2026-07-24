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Пропавшего 15-летнего подростка нашли живым в Нижнем Новгороде

24 июля 2026 17:40 Общество
Ушедший из дома 15-летнний нижегородец найден сотрудниками полиции

Фото: МВД России по Нижегородской области

15-летний подросток, пропавший 22 июля, найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские приступили к поискам после заявления о его пропаже. Вскоре они установили местонахождение разыскиваемого — он находился у дома на улице Героя Попова в Нижнем Новгороде.

Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Школьника передали законным представителям.

Ранее сотрудники полиции спасли нижегородку с деменцией, которая увязла в болоте.

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Теги:
Дети МВД пропавшие
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