Пропавшего 15-летнего подростка нашли живым в Нижнем Новгороде

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15-летний подросток, пропавший 22 июля, найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Полицейские приступили к поискам после заявления о его пропаже. Вскоре они установили местонахождение разыскиваемого — он находился у дома на улице Героя Попова в Нижнем Новгороде.
Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Школьника передали законным представителям.
Ранее сотрудники полиции спасли нижегородку с деменцией, которая увязла в болоте.
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