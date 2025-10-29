Андрей Дахин: «Строительство АЭС — это не только инженерно-технологический, но и социальный проект» Общество

Поддержка Минэнерго РФ заявки Нижегородской области на включение планов по строительству АЭС в генеральную схему размещения новых объектов электроэнергетики открывает для региона новые перспективы. Однако успех проекта будет зависеть не только от технических решений, но и от его общественного восприятия. Такое мнение высказал эксперт «Минин-центра», профессор НИУ РАНХиГС, доктор философских наук Андрей Дахин.

По словам Дахина, идея строительства атомной станции для Нижегородской области не нова: еще в советское время регион рассматривался как один из центров атомной энергетики. Сегодня, отметил эксперт, новые генерирующие мощности необходимы для развития промышленности и реализации проектов, связанных с обработкой данных.

«Если окончательное решение о включении планов по строительству нижегородской АЭС в генеральную схему размещения новых объектов электроэнергетики в 2027 году состоится, то это, безусловно, откроет новое пространство свободы социально-экономического и технологического развития Нижегородской области», — считает Андрей Дахин.

При этом эксперт подчеркнул, что при реализации проекта важно учесть опыт прошлых попыток строительства атомной станции в регионе.

«Строительство АЭС — это не только инженерно-технологический, но и социальный проект. Анализ событий 1992−1993 и 2008−2009 годов позволяет заключить, что АЭС не сложилась именно в формате социального проекта», — отметил он.

По мнению Дахина, перед началом строительства необходимо добиться общественного понимания и принятия проекта.

«Прежде чем новый масштабный проект начнут строить на земле, его надо построить „в головах людей“. Сроки технического строительства АЭС, уходящие в горизонт 2040 года, вполне достаточны и для успешного завершения „социальной“ части проекта», — заявил эксперт.