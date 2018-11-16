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Бизнес

Жители Дзержинска и Кстова Нижегородской области погасили 5,5 млн рублей долга за отопление и горячую воду

29 ноября 2018 09:14  [52] Бизнес

Жители Дзержинска и Кстова Нижегородской области погасили 5,5 млн рублей долга за отопление и горячую воду в октябре-ноябре 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала группы "Т Плюс" 29 ноября 2018 года.

Согласно информации, задолженность была погашена по результатам работы группы по досудебной работе с дебиторской задолженностью физических лиц нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" в ходе еженедельных обходов по квартирам должников. Очередные рейды в обоих городах состоялись 28 ноября.

"По сути, данное мероприятие – это последний этап, когда жителю предоставляется возможность оплатить только сам долг. Если этого не происходит, подаем документы в суд, тогда уже к сумме долга прибавляются пени за просрочку платежа, госпошлина, исполнительский сбор службы судебных приставов в размере 7% от общей суммы задолженности. В итоге сумма, которая будет взыскана с должника, увеличивается в среднем в 1,5 раза. В ходе рейдов наши сотрудники ставят цель разъяснить должникам всю серьезность ситуации, и мы рады, что эта работа дает ощутимый эффект", - подчеркнул директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

Таким образом, в результате рейдов в Дзержинске и Кстове за указанный период порядка 130 жителей смогли избежать судебных разбирательств, полностью погасив свою задолженность за коммунальные услуги.

СПРАВКА:
Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".

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