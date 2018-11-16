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Общество

Сибирский федеральный университет приглашает нижегородских школьников принять участие в олимпиаде "Бельчонок"

29 ноября 2018 10:01  [82] Общество

Фото: пресс-служба вуза

Сибирский федеральный университет (СФУ) приглашает нижегородских школьников принять участие в олимпиаде "Бельчонок". Об этом сообщает пресс-служба вуза 28 ноября 2018 года.

Как сообщили в СФУ, учащиеся 2-11 классов смогут принять участие в интеллектуальном соревновании по математике и информатике, ученики 7-11 классов могут попробовать свои силы в решении заданий по физике, 8-11 классов — по химии, а 9-11 классов — по биологии и обществознанию.

Победа в олимпиаде дает участникам возможность получить от шести до 10 дополнительных баллов при поступлении в СФУ.

Чтобы стать участником олимпиады, нужно зарегистрироваться и выполнить онлайн-задания на сайте СФУ. Отборочный тур традиционно проходит в дистанционном режиме до 14 января 2019 года. Победители заочного этапа выйдут в финал, который состоится одновременно на нескольких региональных площадках.

СПРАВКА:
Впервые олимпиада "Бельчонок" состоялась в 2012 году. В прошлом учебном году к ней присоединились 16 тысяч школьников из 40 регионов. Призовые места разделили 80 человек.

Сибирский федеральный университет входит в ТОП-15 высших учебных заведений страны и является участником "Проекта 5-100". Самый крупный за Уралом вуз ведет подготовку по 100 направлениям и специальностям. В 2019 году для абитуриентов предусмотрят около шести тысяч бюджетных мест.

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