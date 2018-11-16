Жителя Дзержинска Нижегородской области задержали за употребление алкоголя и продуктов питания в магазине Общество

Жителя Дзержинска Нижегородской области задержали за употребление алкоголя и продуктов питания в магазине. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, магазину был причинен материальный ущерб на сумму более 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Согласно информации, в отдел полиции №2 УМВД России по г. Дзержинску 23 ноября 2018 года проступило заявление от директора одного из магазинов, расположенного на улице Маяковского с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину. Он выбил входную дверь, проник в помещение торговой точки, похитил алкогольную продукцию и продукты питания и употребил все это в магазине.

Подозреваемый - местный житель 1988 года рождения, был задержан охранниками по горячим следам. Сотрудники полиции составили протокол и назначили наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.

По факту хищения продуктов питания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ведется расследование.