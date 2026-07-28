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В Нижнем Новгороде рассказали, как путешествуют зумеры и миллениалы

28 июля 2026 18:34 Общество
В Нижнем Новгороде рассказали, как путешествуют зумеры и миллениалы

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде представили портрет современного молодого туриста и рассказали, чем отличаются поколения миллениалов, Z и Альфа. Своими наблюдениями в ходе окружного образовательного интенсива поделилась основатель маркетингового агентства Flamingo Project, сервис-тренер и маркетолог в сфере гостеприимства Полина Пушкина, передает ИА «НТА-Приволжье».

По словам эксперта, сегодня молодежную аудиторию в туризме условно можно разделить на три поколения: миллениалов (23−35 лет), поколение Z (14−22 года) и поколение Альфа (до 14 лет). Для каждого из них необходимы свои подходы к коммуникации и продвижению туристических продуктов.

Как отметила Полина Пушкина, миллениалы ориентированы на достижения и готовы платить за впечатления, которые подчеркивают их статус. При этом статус для них не обязательно связан с дорогими отелями. Гораздо большее значение имеют популярность места или упоминание известных людей, которые его посещали. Эксперт также подчеркнула, что представители этого поколения предпочитают принимать решения после обсуждения с близкими, и назвала такую особенность проявлением способности к сотрудничеству.

Говоря о поколении Z, спикер отметила, что для него важнее конечный результат, чем путь к нему. По ее словам, зумеры не склонны ориентироваться на авторитеты и требуют честного ответа на вопрос, почему им стоит выбрать именно тот или иной туристический продукт. Она подчеркнула, что для этой аудитории особенно важны открытость и соответствие заявленных ценностей реальности.

Полина Пушкина предупредила, что попытки вводить молодых людей в заблуждение могут дорого обойтись компаниям.

«Они заточены на ценностях. Если вы заявили про экологичность, а по факту обманули — вам крышка. Они приложат всю свою технологическую мощь, чтобы уничтожить ваш продукт в соцсетях. Миллениалы так не сделают, а эти — да», — сказала эксперт.

Отдельно она остановилась на поколении Альфа, которое назвала самым сложным и одновременно самым перспективным. По ее словам, эти дети быстро воспринимают информацию, привыкли получать ответы с помощью ИИ, а при выборе развлечений ценят игровые элементы.

В завершение Полина Пушкина призвала не воспринимать поколенческие характеристики как универсальный шаблон. Она подчеркнула, что при создании туристического продукта необходимо учитывать не только возраст, но и регион проживания, ценности и особенности конкретной целевой аудитории.

Ранее сообщалось, что нижегородские гостиницы приняли почти 2 млн постояльцев за год.

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Теги:
Исследование Путешествия Туризм
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