Хозяин пообещал забрать бродившего по Борскому округу страуса Общество

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"/ MAX

Владелец страуса, который несколько дней свободно разгуливал по Борскому округу, заявил о намерении забрать птицу. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на региональный комитет ветеринарии.

В последние дни местные жители замечали страуса в нескольких населенных пунктах. В итоге птица оказалась на одном из огородов в деревне Глазково.

Специалисты ветеринарной службы Борского округа неоднократно выезжали на место, чтобы поймать экзотическую птицу. Однако сделать это оказалось непросто. В комитете пояснили, что страус — сильная птица, а специализированного оборудования для его отлова у ветеринарной службы нет. Из-за этого при поимке существует риск получения травм сотрудниками.

Сейчас страуса удалось загнать на территорию одного из частных подворий. Его владелец уже выразил готовность забрать птицу.

В ведомстве также напомнили, что по российскому законодательству страус является имуществом собственника. Поэтому только хозяин вправе принимать решение о дальнейшей судьбе птицы, в том числе о ее возможной передаче другим лицам или в зоопарк.

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