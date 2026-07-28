Переехавший в Нижегородскую область канадец пожаловался на проблемы с ГИБДД Общество

Фото: Александр Воложанин

Канадский фермер Аренд Фейнстра, переехавший в семьей в Нижегородскую область, столкнулся с тем, что его автомобиль постоянно привлекает внимание сотрудников Госавтоинспекции. В своём видеоблоге глава семейства рассказал, почему его машина становится мишенью для полицейских рейдов, и сравнил местные порядки с канадскими.

Главная головная боль Аренда — это его транспортное средство, которое он вынужден использовать для перевозки девяти детей. По словам фермера, автомобиль относится к категории D, а значит, подпадает под более жёсткие требования:

«Нужен ежегодный техосмотр, диагностическая карта, и всё это обходится гораздо дороже. Обычными правами здесь можно управлять машиной максимум на восемь пассажиров».

Именно коммерческий статус фургона, как считает сам владелец, и становится причиной бесконечных остановок на дорогах.

При этом сам автомобиль, по признанию фермера, далёк от идеального состояния. Однако даже если бы техника была исправна, вероятность избежать проверок, по мнению канадца, всё равно невелика.

Мужчина недоумевает: в его родной стране полицейские действуют иначе — обычно они прячутся с радаром или останавливают только при явном нарушении (разговор по телефону, непристёгнутый ремень, превышение скорости). В России же, по его наблюдениям, система работает по-другому:

«Сегодня они останавливают все чёрные автомобили, завтра — коммерческий транспорт, послезавтра — каждый самосвал. Понимаю, цель — безопасность, но это невероятно раздражает и съедает уйму времени».

Одна из остановок, впрочем, была совершенно оправданной. Аренд не скрывает:

«В прошлый раз я действительно заслужил штраф — моя дочка Эйнсли сидела спереди, хотя она ещё слишком мала для переднего сиденья. Пришлось заплатить крупную сумму».

В остальных случаях, подчёркивает фермер, он хотел бы, чтобы его беспокоили только тогда, когда он реально нарушает ПДД.

Единственная надежда Аренда — смена номерных знаков. Он рассчитывает, что после установки на свой фургон обычных российских номеров (без иностранной маркировки) внимание дорожных патрулей заметно снизится.

Ранее сообщалось, что канадская семья Фейнстра не покинет Россию, несмотря на трудности.