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Мост через Тёшу на дороге Кулебаки — Валтово — Салавирь отремонтирован более чем на 65%

28 июля 2026 16:32 Общество
Мост через Тёшу на дороге Кулебаки — Валтово — Салавирь отремонтирован более чем на 65%

Фото: ГУАД Нижегородской области

В городском округе Навашино капитальный ремонт моста через реку Тёшу уже выполнен более чем на 65%, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Мост расположен на автомобильной дороге «Кулебаки — Валтово — Салавирь — Петров Мост» около поселка Молочной фермы, он связывает десять населенных пунктов с Кулебаками и обеспечивает доступ к социальным объектам.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 170 метров, включая сам мост (109 метров). Ширина его проезжей части — 8 метров, тротуаров — по 0,75 метра с каждой стороны. На момент начала ремонта из-за нарушения гидроизоляции, неэффективной системы водоотведения и коррозии металла долговечность конструкций была серьезно снижена, безопасность движения ухудшалась из-за неровностей покрытия и переломов продольного профиля.

На сегодняшний день подрядчик выполнил уже большую часть задач. Построена временная объездная дорога, забиты железобетонные сваи, устроены монолитные ростверки и стойки всех пяти опор, смонтированы ригели, подферменные площадки, локальные очистные сооружения, установлено пролетное строение. Сейчас на объекте ведутся работы по армированию балок и устройству ливневой канализации.

Завершить все работы планируется до конца 2026 года. После ввода моста в эксплуатацию жители получат безопасную и надежную переправу через Тёшу, что повысит транспортную доступность и качество жизни в округе.

«По этой дороге ежедневно проезжает общественный транспорт, школьный автобус, машины служб экстренного реагирования. Приведение моста в нормативное состояние — это восстановление надежной связи между территориями. На сегодняшний день работы идут по графику. Мы понимаем, как важно для местных жителей иметь хорошую переправу, поэтому объект находится на постоянном контроле ГУАД», — отметил и.о. директора ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Александр Денисов.

Напомним, с 2019 года благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — нацпроект «Безопасные и качественные дороги) в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. Только в 2025 году в норматив приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км.

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Теги:
ГУАД Навашино Ремонт дорог
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