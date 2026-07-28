Нижегородцам объяснили, что изменилось в правилах вступления в наследство Общество

Фото: Александр Воложанин

Современные технологии значительно упрощают процесс получения государственных услуг, включая вступление в наследство. В 2026 году в России появились новые возможности для нотариусов и наследников. Теперь можно проверить родственные связи через Единый федеральный реестр населения, узнать кредитную историю умершего и выполнить некоторые бюрократические процедуры онлайн.

Проверка родственных связей через реестр ЗАГС

Нотариусам предоставили доступ к Единому федеральному регистру, где содержатся данные от МВД, ФНС, ЗАГС и других государственных органов. В базе есть записи актов гражданского состояния, информация о детях и родственниках человека. Это существенно ускоряет процесс оформления наследства.

Вице-президент Московской городской нотариальной палаты Илья Радченко рассказала 360.ru, что раньше наследникам приходилось собирать множество справок и доказательств. Теперь нотариусы могут самостоятельно запросить необходимые данные из реестра. Если информация в базе совпадает с данными из документов, наследникам не нужно лично посещать инстанции.

Однако, если в электронной базе и бумажных документах данные расходятся, наследникам всё же придется обратиться в МФЦ или ЗАГС.

Кредитная история умершего

О долгах умершего можно узнать у нотариуса. После открытия наследственного дела нотариус обращается в Центральный каталог кредитных историй и запрашивает отчёт о задолженности. Эта информация помогает наследникам принять решение о принятии наследства.

Онлайн-оформление сделок с недвижимостью

С 1 июля 2026 года физические лица могут оформлять сделки с недвижимостью онлайн, включая передачу прав по наследству. Процедура проходит на портале «Госуслуги» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и биометрических данных (отпечаток пальца, лицо, голос). После проверки данных система передаёт информацию в Росреестр, и если нет нарушений, право собственности регистрируется в электронном виде.

Илья Радченко отметил, что это значительно упрощает процедуру регистрации прав на недвижимость, процесс теперь занимает всего один день.

Оспаривание договора дарения

Некоторые россияне решают вопрос о наследстве заранее, оформляя договор дарения. Однако судебные юристы предупреждают, что это не всегда помогает избежать споров. Судебный юрист Дмитрий Островский подчеркнул, что каждый случай рассматривается индивидуально, и нет прецедентного права, которое могло бы повлиять на исход дела.

Недовольные родственники могут оспорить договор дарения, если он был заключен незадолго до смерти дарителя. В таких случаях назначают посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для оценки состояния дарителя.

Островский также отметил, что договор дарения должен быть исполнен, иначе его могут признать формальным и без правовых последствий. Поэтому важно тщательно обсудить все детали договора на семейном совете и убедиться, что он будет исполнен в полном объеме.