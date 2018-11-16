Нижегородское Заксобрание увеличило размер соцподдержки детей из многодетных и малоимущих семей Общество

Здание Законодательного собрания

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 ноября приняли изменения в областные законы "О мерах социальной поддержки многодетных семей" и "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование". Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Изменения приняты в двух чтениях.

В настоящее время для школьников из многодетных семей предусмотрена ежегодная выплата к началу учебного года и ежемесячные денежные выплаты на питание и проезд. Кроме того, выпускники школ получают единовременную выплату за то, что завершили обучение с отметками в аттестате только на "4" и "5".

Для школьников из малоимущих семей предусмотрена ежегодная выплата к началу учебного года и ежемесячная денежная выплата на питание.

С принятием поправок в закон дети из многодетных семей, которые обучаются в "Нижегородском хоровом колледже имени Л.К. Сивухина" и "Нижегородском областном училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина", с 1 января 2019 года начнут получать 878 рублей в качестве ежегодной выплаты к началу учебного года; 590 рублей ежемесячно на проезд и 1,611 тысяч рублей единовременной выплаты выпускникам, получившим аттестат с отметками только "4" и "5".

Ежемесячная денежная выплата на питание для этих учащихся в законопроекте исключена. Это связано с тем, что дети из многодетных и малоимущих семей, обучающиеся в данных учреждениях, питаются во время учебы бесплатно за счет федерального и областного бюджетов.

"Областное законодательство о социальной поддержке постоянно совершенствуется. Принятый закон является одним из шагов в этом направлении", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Надир Хафизов.