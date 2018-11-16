Глеб Никитин вручил нижегородцам медали и удостоверения почетного гражданина Общество

Присвоение нижегородцам званий Почетный гражданин Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил семи жителям региона медали и удостоверения почетного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Дипломы новым почетным гражданам региона вручил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.

Звание "Почетный гражданин Нижегородской области" присвоено генеральному директору ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский" Валерию Агафонову, главному врачу нижегородской областной клинической больницы им. Н.А.Семашко", заслуженному врачу России Роману Зайцеву, председателю сельскохозяйственного производственного кооператива Ордена Трудового Красного Знамени колхоза им.Куйбышева (Городецкий район), заслуженному работнику сельского хозяйства РФ Евгению Кочетову, первому заместителю директора РФЯЦ-ВНИИЭФ - директору филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ "Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е.Седакова" Андрею Седакову.

Также звание получили президент Палаты адвокатов Нижегородской области, председателю президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов Николай Рогачев, президенту группы компаний "Приволжье" (Нижний Новгород), заслуженному строителю России, почетному консулу Австрийской Республики в Нижнем Новгороде Юрию Титову и заместителю генерального директора Союза "Торгово-промышленная палата Нижегородской области" Александру Цапину.