Парковку ограничат сразу на двух участках дорог в Нижнем Новгороде с 4 августа

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В Нижнем Новгороде с 4 августа 2026 года на нескольких участках дорог временно введут ограничения на остановку и стоянку транспорта. Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей.
Ограничения коснутся участка Верхневолжской набережной в районе дома № 9/1, а также местного проезда по улице Родионова рядом с домом № 199.
Для исключения разночтений при парковке на этих участках установят дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с новыми условиями движения и парковки и соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на Ильинской улице Нижнего Новгорода 2 августа с 10:00 до 14:00.
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