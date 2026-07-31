Парковку ограничат сразу на двух участках дорог в Нижнем Новгороде с 4 августа Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 4 августа 2026 года на нескольких участках дорог временно введут ограничения на остановку и стоянку транспорта. Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей.

Ограничения коснутся участка Верхневолжской набережной в районе дома № 9/1, а также местного проезда по улице Родионова рядом с домом № 199.

Для исключения разночтений при парковке на этих участках установят дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с новыми условиями движения и парковки и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на Ильинской улице Нижнего Новгорода 2 августа с 10:00 до 14:00.