Следственный комитет РФ
Фото:
Житель Дзержинска Нижегородской области подозревается в даче взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 29 ноября 2018 года.
По версии следствия, 27 ноября 56-летний мужчина дал взятку в 20 тысяч рублей начальнику ОЭБиПК УМВД России по Дзержинску за покровительство, а также бездействие при совершении подозреваемым незаконного вывоза песка.
Подозреваемого задержали сотрудники городского ОЭБиПК УМВД России совместно со следователями СК. Вину он признал, в содеянном раскаялся.
Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+