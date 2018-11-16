Житель Дзержинска Нижегородской области подозревается в даче взятки полицейскому Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Дзержинска Нижегородской области подозревается в даче взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 29 ноября 2018 года.

По версии следствия, 27 ноября 56-летний мужчина дал взятку в 20 тысяч рублей начальнику ОЭБиПК УМВД России по Дзержинску за покровительство, а также бездействие при совершении подозреваемым незаконного вывоза песка.

Подозреваемого задержали сотрудники городского ОЭБиПК УМВД России совместно со следователями СК. Вину он признал, в содеянном раскаялся.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений.