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Происшествия

Участника террористической «Артподготовки» задержали в Нижегородской области

31 июля 2026 09:10 Происшествия
Участника террористической «Артподготовки» задержали в Нижегородской области

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Московского региона. Как сообщили в Следственном комитете России, мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности организации, признанной в России террористической.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию «Артподготовка» и принимал участие в ее деятельности. По данным СК, работая в логистической транспортной компании, он собирал сведения о стратегически важных объектах в семи регионах страны. Следствие считает, что эту информацию мужчина передавал украинским спецслужбам.

В СК сообщили, что противоправную деятельность фигуранта выявили и пресекли сотрудники ФСБ России во взаимодействии со следователями Следственного комитета. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как утверждают в ведомстве, на допросе мужчина признал вину и сообщил, что собранные им сведения предназначались в том числе лидеру запрещенной организации Вячеславу Мальцеву, который, по данным СК, находится за рубежом, сотрудничает со спецслужбами Франции и Украины и объявлен в международный розыск.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также проверяет возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам противоправной деятельности.

Кроме того, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении восьми предполагаемых участников запрещенной организации. Материалы уже направлены в суд. По версии следствия, фигуранты под руководством Вячеслава Мальцева объединились в террористическую группу. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в преступлениях террористической направленности, а также в незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ.

По данным СК, с апреля по июнь 2024 года участники группы готовили теракт в Оренбургской области, планируя подрыв железнодорожного состава, перевозившего продукцию военно-промышленного комплекса. Ведомство отмечает, что преступление удалось предотвратить благодаря действиям сотрудников ФСБ и МВД России, задержавших подозреваемых.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Юрист рассказал, можно ли теперь пользоваться мессенджером Telegram.

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Теги:
СК Терроризм ФСБ
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