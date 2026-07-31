СК проверяет информацию об избиении 11-летнего мальчика в Володарском округе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи СК организовали проверку после сообщений о травмировании 11-летнего мальчика в поселке Юганец Володарского округа Нижегородской области.

Как сообщили в СУ СКР по региону, во время мониторинга СМИ сотрудники ведомства выявили публикацию о причинении подростку телесных повреждений. По данному факту организована процессуальная проверка.

«Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном управлении СК.

В паблике «Подслушано Юганец» появились посты на эту тему. Из одного следует, что инцидент произошел 25 июля. Со слов родителей 11-летнего мальчика, у него диагностированы переломы лобной кости в двух местах и перелом носовых пазух.

Автор публикации также утверждает, что первоначально очевидцы рассказывали о возможном нападении на мальчика, однако позднее стали говорить, что ребенок якобы сам упал. Кроме того, в посте содержатся утверждения о якобы неработавших камерах видеонаблюдения и видеорегистраторах.

Позднее в том же сообществе было опубликовано обращение женщины, представившейся матерью 15-летней девочки, имя которой упоминалось в распространяемых в соцсетях сообщениях. Она заявила, что ее дочь не причиняла 11-летнему мальчику никаких телесных повреждений и проходит по делу в качестве свидетеля. Женщина призвала прекратить распространение слухов и заявила, что в противном случае намерена принять меры для защиты своего ребенка.

Ранее сообщалось, что двух 15-летних подростков отправили в колонию за зверское избиение пожилой женщины в Городецком округе. Потерпевшая скончалась в больнице.