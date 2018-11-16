ООО "Мещеряков и К" подал иск о признании незаконным решения мэрии по отмене нижегородского маршрута Т-90 Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ООО "Мещеряков и К" подал иск о признании незаконным решения администрации по отмене маршрута Т-90. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда области.

Речь идет об отмене маршрута Т-90 (мкрн Кузнечиха-2 – ЗКПД-4) и об исключении его из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Нижнего Новгорода.

На данный момент дата заседания не назначена. Иск оставлен без движения ввиду того, что истец не уплатил госпошлину.

Напомним, в ноябре Арбитражный суд поддержал перевозчика по маршруту Т-57 (Красное Сормово-Верхние Печеры) - ИП Климанов Н.М. (ООО "Елена") и обязал администрацию выдать свидетельство и новые карты перевозчику-владельцу маршрута. В октябре суд также поддержал перевозчика по маршруту Т-24.

При этом, в ноябре администрация утвердила порядок фактов, являющихся обстоятельствами для обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по городским маршрутам.

Напомним также, что летом планировалось отменить работу 12 маршрутов, но в итоге в сентябре было принято решение о том, что девять из 12 пока продолжат работать: Т-37, Т-46, Т-47, Т-60, Т-76, Т-78, Т-83, Т-98 и Т-90.