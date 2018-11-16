Прокуратура выявила многочисленные нарушения в спортивной школе в Заволжье Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в одной из детских спортивных школ в Заволжье Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 29 ноября 2018 года.

Городецкая городская прокуратура установила, что директор школы на момент первого назначения не соответствовал квалификационным требованиям, а при повторном назначении в нарушение положений Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" определен на должность без проведения аттестации.

Кроме того, дополнительные общеобразовательные программы не соответствовали требованиям закона, в помещениях учреждения не соблюдалось санитарное и противопожарное законодательство. Также фактическое оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним обучающимся производилось без лицензии на осуществление медицинской деятельности.

По данным нарушениям прокурор внёс представление в адрес главы муниципального образования. В отношении директора учреждения возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 19.30 КоАП РФ (реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом), ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии) и ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с нарушением требований).