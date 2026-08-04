Пятилетнюю девочку случайно нашли в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Поездка за ягодами для компании поисковиков ПСО «Волонтер» неожиданно превратилась в настоящую спасательную операцию. О случившемся рассказал доброволец Владимир.

По дороге домой у леса между Городищами и Керженцем компания заметила на обочине маленькую девочку. По словам волонтера, до ближайшей деревни оставался примерно километр. Девочка держала в руках игрушки, выглядела растерянной и испугалась подъехавшей машины.

Остановившись, участники поездки поговорили с ребенком. Выяснилось, что девочке пять лет. Она смогла примерно описать автомобиль, на котором приехала вместе с родителями к бабушке. Тогда волонтеры вспомнили, что утром по дороге в лес видели похожую машину.

Среди находившихся в автомобиле были люди с опытом участия в поисках пропавших. Они решили сначала доехать до ближайшей деревни, где есть мобильная связь, а затем начать искать родителей девочки.

Однако поиски закончились почти сразу. На въезде в деревню навстречу машине выбежали две женщины. По словам Владимира, было понятно, что они разыскивают именно этого ребенка. Девочку сразу передали матери.

«Это был несостоявшийся резонанс, и волонтёры понимают, о чём это я», — написал доброволец в соцсетях ПСО.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли живым 15-летнего подростка.