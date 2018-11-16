Автомобиль сбил двухлетнюю девочку во дворе в Ленинском районе Нижнего Новгорода 28 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил двухлетнюю девочку во дворе в Ленинском районе Нижнего Новгорода 28 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 11:30 на ул. Снежная, 29/3. Согласно информации, 28-летний водитель автомобиля Opel при движении по дворовой территории совершил наезд на ребёнка в сопровождении взрослых. В результате пострадала двухлетняя девочка. После осмотра в детской больнице госпитализация не потребовалась.