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Общество

Нижегородский водоканал фиксирует увеличение краж люков с канализационных колодцев

29 ноября 2018 16:16  [345] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский водоканал в последнее время фиксирует увеличение краж люков с канализационных колодцев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В связи с этим Нижегородский водоканал совместно с региональным ГУ МВД организовали активную работу по поимке похитителей люков. В компании уточнили, что с начала 2018 года на водопроводных и канализационных колодцах исчезли 597 люков, что причинило ущерб Водоканалу ущерб в размере 3 млн рублей.

В рамках поимки подозреваемых были задержаны жители Нижнего Новгорода в Ленинском районе после пропажи пяти люков. В Московском районе за аналогичные действия задержаны двое подозреваемых. В обоих случаях уже возбуждены уголовные дела по ч.2. ст.158 УК РФ ("Кража"). Нарушителям грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Нарушителей также может ожидать лишение свободы до пяти лет.

В Нижегородском канале отметили, что хищение люков подвергает опасности жителей города, особенно в темное время суток. С пропажей крышек колодцев сталкиваются и другие ресурсоснабжающие организации, а также сети ливневой канализации, что в целом создает большую общегородскую проблему.

"В связи с этим просим нижегородцев быть бдительными и своевременно сообщать об открытых колодцах на сетях по телефону горячей линии Нижегородского водоканала 246-99-99", - добавили в пресс-службе.

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