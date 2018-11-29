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Экономика

Депутаты планируют создать особую экономическую зону в Дзержинске Нижегородской области

29 ноября 2018 17:21  [39] Экономика

Фото: дума Дзержинска

Депутаты планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Дзержинске Нижегородской области. На рабочем совещании по экономике, промышленности и инвестиционной политике 29 ноября 2018 года они обсудили развитие индустриальных парков и создание ОЭЗ на территории города.

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа до 2030 года в Дзержинске предполагается создание четырех промышленных парков и ОЭЗ.

Сейчас в городе функционирует два индустриальных парка – "Ока-Полимер" (работает 44 предприятия) и "Заря" (работает более 70 предприятий), а также промышленный парк "Дзержинск-Восточный" (к реализации согласован 21 инвестпроект). Последний был рекомендован под площадку под ОЭЗ.

Директор департамента экономики Александр Здюмаев доложил, что в целях обеспечения промпарка "Дзержинск-Восточный" инженерными коммуникациями ведется строительство водовода силами ОАО "ДВК", которое планируется завершить в конце 2019 года. Территория на северо-западе города между действующим предприятием АО ДПО "Пластик" и поселком Лесная Поляна наиболее соответствует требованиям и условиям создания ОЭЗ промышленно-производственного типа.

Также проводятся мероприятия по обеспечению газоснабжения этой территории, ориентированные на подключение к планируемой ГРС "Горбатовка".

Для увеличения числа резидентов ИП "Заря" порядка 50 объектов муниципальной собственности, расположенные там, включены в прогнозный план приватизации.

На вопрос депутатов комитета, какие конкретно шаги уже совершены для создания ОЭЗ, Александр Здюмаев уточнил, что в настоящее время ведется подготовка плана мероприятий, необходимого для подачи заявки под создание особой экономической зоны.

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