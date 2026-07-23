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Экономика

Более 2,7 тысячи нижегородцев легализовали занятость с начала года

23 июля 2026 10:45 Экономика
Более 2,7 тысячи нижегородцев легализовали занятость с начала года

Фото: Кирилл Мартынов

Свыше 2,7 тысячи жителей Нижегородской области легализовали свою трудовую деятельность в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем Max-канале.

По его данным, за шесть месяцев в регионе выявили почти 5 тысяч специалистов с признаками неоформленной занятости. Больше половины из них уже оформили трудовые отношения официально.

Наибольшее число случаев неоформленной занятости фиксируется в строительстве, розничной торговле и общественном питании, сфере услуг и клининга. По словам Полякова, чаще всего это связано с сезонным характером работ.

Он также добавил, что использование нелегальных схем трудоустройства влечет для работодателей административную ответственность, доначисление налогов и страховых взносов, репутационные потери, а в отдельных случаях — уголовную ответственность за уклонение от уплаты обязательных платежей.

Поляков напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил «обеление» экономики в числе ключевых задач на 2026 год.

Замгубернатора подчеркнул, что легализация трудовых отношений прежде всего направлена на защиту прав и интересов работников. Официальное трудоустройство гарантирует оплачиваемые больничные и отпуска, доплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, а также формирование трудового стажа, необходимого для будущей пенсии.

«Эффективность работы по легализации труда растет, но проблема сохраняется. Намерены усилить взаимодействие с налоговой службой», — отметил Егор Поляков.

Ранее сообщалось, что почти 300 нижегородских подростков из многодетных семей трудоустроили в первом полугодии 2026 года.

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Теги:
Егор Поляков Работа Трудоустройство
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