Число ипотечных кредитов в Нижегородской области выросло на 66% Экономика

Фото: Никита Духник

В Нижегородской области зафиксирован значительный рост выдачи ипотечных жилищных кредитов. По данным, опубликованным на сайте Центрального банка Российской Федерации, их количество увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

За первые пять месяцев 2026 года жителям региона выдано 7 670 ипотечных кредитов. Это на 66,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев отметил, что оживление ипотечного рынка поддерживает спрос на жильё и помогает застройщикам сохранять темпы строительства. По его словам, благодаря этому у семей появляется больше возможностей решить квартирный вопрос и улучшить жилищные условия.

Кроме того, в регионе вырос объём ипотечных кредитов на приобретение индивидуальных жилых домов. В 2026 году сумма кредитования на цели ИЖС увеличилась на 78,6% по сравнению с прошлым годом и достигла 4,3 млрд рублей.

Одним из ключевых факторов повышения доступности жилья остаются действующие ипотечные программы. В Нижегородской области, как и в других регионах страны, востребованы «ИТ-ипотека», «Сельская ипотека» и «Семейная ипотека». Последняя является самой популярной среди льготных программ.

Она позволяет приобрести квартиру в многоквартирном доме или построить индивидуальный жилой дом по договору подряда с использованием счёта эскроу. В сумму кредита может быть включена и покупка земельного участка. Подробная информация о действующих в регионе программах размещена на официальном сайте ПАО «ДОМ.РФ».

Улучшение жилищных условий граждан входит в число приоритетов федерального проекта «Жильё», который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, также предусматривает развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Отметим, что Нижегородская область поднялась на 62-е место в рейтинге регионов по уровню развития ипотечного кредитования в 2026 году. Также сообщалось, что Городец и Заволжье вернули в программу льготной семейной ипотеки — кредит можно получить на покупку жилья на вторичном рынке.