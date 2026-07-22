Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Страховка в отпуск: как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 июля 2026 18:00
Число ипотечных кредитов в Нижегородской области выросло на 66%
22 июля 2026 17:58
Евгений Люлин назвал технопарки драйвером инновационной экономики области
22 июля 2026 16:27
Частные инвесторы в России все чаще управляют портфелем без постоянного мониторинга рынка
22 июля 2026 14:17
Раскрыты доходы кандидатов в Госдуму от Нижегородской области
22 июля 2026 13:46
Инвестора ищут для производства рапсового масла в Нижегородской области
22 июля 2026 13:13
Нижегородских аграриев включат в приоритетный порядок заправки топливом
22 июля 2026 12:33
Сколько зарабатывает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
22 июля 2026 12:17
Эксклюзив
Эксперт: очереди на нижегородских АЗС исчезли, но дефицит может вернуться
22 июля 2026 11:28
Эксклюзив
Депутаты добились увеличения расходов на содержание нижегородских убежищ
22 июля 2026 07:00
Новые производства построят на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя»
Экономика

Число ипотечных кредитов в Нижегородской области выросло на 66%

22 июля 2026 18:00 Экономика
Число ипотечных кредитов в Нижегородской области выросло на 66%

Фото: Никита Духник

В Нижегородской области зафиксирован значительный рост выдачи ипотечных жилищных кредитов. По данным, опубликованным на сайте Центрального банка Российской Федерации, их количество увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

За первые пять месяцев 2026 года жителям региона выдано 7 670 ипотечных кредитов. Это на 66,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев отметил, что оживление ипотечного рынка поддерживает спрос на жильё и помогает застройщикам сохранять темпы строительства. По его словам, благодаря этому у семей появляется больше возможностей решить квартирный вопрос и улучшить жилищные условия.

Кроме того, в регионе вырос объём ипотечных кредитов на приобретение индивидуальных жилых домов. В 2026 году сумма кредитования на цели ИЖС увеличилась на 78,6% по сравнению с прошлым годом и достигла 4,3 млрд рублей.

Одним из ключевых факторов повышения доступности жилья остаются действующие ипотечные программы. В Нижегородской области, как и в других регионах страны, востребованы «ИТ-ипотека», «Сельская ипотека» и «Семейная ипотека». Последняя является самой популярной среди льготных программ.

Она позволяет приобрести квартиру в многоквартирном доме или построить индивидуальный жилой дом по договору подряда с использованием счёта эскроу. В сумму кредита может быть включена и покупка земельного участка. Подробная информация о действующих в регионе программах размещена на официальном сайте ПАО «ДОМ.РФ».

Улучшение жилищных условий граждан входит в число приоритетов федерального проекта «Жильё», который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, также предусматривает развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Отметим, что Нижегородская область поднялась на 62-е место в рейтинге регионов по уровню развития ипотечного кредитования в 2026 году. Также сообщалось, что Городец и Заволжье вернули в программу льготной семейной ипотеки — кредит можно получить на покупку жилья на вторичном рынке.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Ипотека Недвижимость
Поделиться:
Новости по теме
21 июля 2026 12:50
Эксклюзив
Число сделок с жильем выросло в Нижегородской области
18 июля 2026 09:35
Нижегородская область заняла 4-е место в ПФО по объемам строящегося жилья
06 июля 2026 16:07
Снижение цен на рынке нижегородских новостроек маловероятно
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных