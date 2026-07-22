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Экономика

Евгений Люлин назвал технопарки драйвером инновационной экономики области

22 июля 2026 17:58 Экономика
Евгений Люлин назвал технопарки драйвером инновационной экономики области

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

22 июля в Законодательном Собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма. Депутаты обсудили результаты предоставления мер государственной поддержки технопаркам, созданным с участием региона, и их резидентам за 2024 и 2025 годы.

С докладом по этой теме перед парламентариями выступил заместитель директора «Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора» — управляющей компании технопарка «Анкудиновка» Александр Чиркунов.

Технопарк «Анкудиновка» — подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По словам главы ведомства Максима Черкасова, сегодня технопарк объединяет 45 инновационных и высокотехнологичных компаний, а заполняемость площадей достигла 100%.

«Технопарк „Анкудиновка“ стабильно поддерживает технологическое предпринимательство в Нижегородской области. Резидентам доступен широкий комплекс мер поддержки: льготная аренда офисных помещений, консультационные услуги, помощь в поиске инвесторов и продвижении проектов, а также бесплатные образовательные курсы. Комплексный подход помогает компаниям успешно развиваться и наращивать экономические показатели. Так, по итогам 2025 года совокупная выручка резидентов технопарка достигла 18,8 млрд рублей, что на 14% превышает показатель предыдущего года», — отметил Максим Черкасов.

Он добавил, что за два года создано 166 новых рабочих мест, а общий объём привлечённых инвестиций в проекты превысил 238 млн рублей.

Особое внимание на заседании уделили сотрудничеству с Фондом содействия инновациям. Технопарк «Анкудиновка» является региональным представительством Фонда в Нижегородской области. В 2025 году по всем программам Фонда поддержано 70 проектов на общую сумму 154 млн рублей. Ключевой стала программа «Студенческий стартап» — 40 проектов молодых учёных получили гранты по 1 млн рублей. Кроме того, с 2025 года в регионе реализуется программа «Активация», которая сопровождает участников на всех этапах — от идеи до реализации проекта, помогая талантливой молодёжи превращать свои разработки в успешные технологические компании.

Развивается и сотрудничество с фондом «Сколково». Совокупная выручка компаний — участников проекта Сколково выросла с 4,4 млрд рублей в 2024 году до 6,85 млрд в 2025-м, а количество высокотехнологичных рабочих мест увеличилось с 1229 до 1610. В 2022—2025 годах нижегородские компании-участники привлекли более 100 млн рублей грантовых средств Фонда Сколково.

Как отметил председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, развитие технопарков — это создание целой экосистемы, где инновационные проекты получают всё необходимое для роста: от образовательных программ до выхода на федеральные рынки. «Мы видим, что нижегородские разработки всё чаще получают признание на уровне страны, и это результат системной работы управляющей компании и самих резидентов», — отметил Игорь Норенков.

«Технопарки — это драйвер инновационной экономики области. Важно, что мы не просто создаём условия для работы высокотехнологичных компаний, но и помогаем молодым учёным и предпринимателям пройти путь от идеи до готового продукта», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

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Теги:
Законодательное собрание экономика
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