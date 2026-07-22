Частные инвесторы в России все чаще управляют портфелем без постоянного мониторинга рынка Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доля активных частных инвесторов, использующих сложные торговые тактики, продолжает расти: пользователи всё чаще реагируют на макроэкономические новости и стремятся заранее фиксировать цены сделок, не привязываясь к торговым часам биржи, сообщили в ВТБ. Это создаёт спрос на инструменты отложенных и долгосрочных заявок — то, что раньше было доступно в основном профессиональным трейдерам.

«Мы видим устойчивый рост доли активных частных инвесторов, которые применяют сложные тактики и реагируют на макроэкономические новости. Функционал заявок до отмены — это критически важный инструмент для профессионалов и тех, кто ценит своё время: он позволяет, например, заранее зафиксировать цену покупки на случай выходного гэпа после выхода важных новостей или выстроить долгосрочную стратегию накопления позиций», — комментирует Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Подобные обновления отражают более широкий тренд в брокерских приложениях: упрощение интерфейса и автоматизацию решений с элементами искусственного интеллекта. Аналитики отмечают, что развитие подобных функций у разных брокеров говорит о зрелости рынка частных инвестиций в целом: инструменты, ранее доступные только институциональным игрокам, становятся стандартом розничных приложений.