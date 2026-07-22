"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 июля 2026 16:27
Частные инвесторы в России все чаще управляют портфелем без постоянного мониторинга рынка
22 июля 2026 14:17
Раскрыты доходы кандидатов в Госдуму от Нижегородской области
22 июля 2026 13:46
Инвестора ищут для производства рапсового масла в Нижегородской области
22 июля 2026 13:13
Нижегородских аграриев включат в приоритетный порядок заправки топливом
22 июля 2026 12:33
Сколько зарабатывает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
22 июля 2026 12:17
Эксклюзив
Эксперт: очереди на нижегородских АЗС исчезли, но дефицит может вернуться
22 июля 2026 11:28
Эксклюзив
Депутаты добились увеличения расходов на содержание нижегородских убежищ
22 июля 2026 07:00
Новые производства построят на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя»
21 июля 2026 17:20
Более 20 участников программы «СВОё дело» составили планы своих проектов на бизнес-играх
21 июля 2026 16:47
Нижегородскому бизнесу помогут возместить убытки после атак на склады WB
Экономика

Частные инвесторы в России все чаще управляют портфелем без постоянного мониторинга рынка

22 июля 2026 16:27 Экономика
Частные инвесторы в России все чаще управляют портфелем без постоянного мониторинга рынка

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доля активных частных инвесторов, использующих сложные торговые тактики, продолжает расти: пользователи всё чаще реагируют на макроэкономические новости и стремятся заранее фиксировать цены сделок, не привязываясь к торговым часам биржи, сообщили в ВТБ. Это создаёт спрос на инструменты отложенных и долгосрочных заявок — то, что раньше было доступно в основном профессиональным трейдерам.

«Мы видим устойчивый рост доли активных частных инвесторов, которые применяют сложные тактики и реагируют на макроэкономические новости. Функционал заявок до отмены — это критически важный инструмент для профессионалов и тех, кто ценит своё время: он позволяет, например, заранее зафиксировать цену покупки на случай выходного гэпа после выхода важных новостей или выстроить долгосрочную стратегию накопления позиций», — комментирует Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Подобные обновления отражают более широкий тренд в брокерских приложениях: упрощение интерфейса и автоматизацию решений с элементами искусственного интеллекта. Аналитики отмечают, что развитие подобных функций у разных брокеров говорит о зрелости рынка частных инвестиций в целом: инструменты, ранее доступные только институциональным игрокам, становятся стандартом розничных приложений.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных