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Новый закон о криптовалюте: она стала имуществом, но платить ей в России нельзя

23 июля 2026 08:30 Экономика
Новый закон о криптовалюте: она стала имуществом, но платить ей в России нельзя

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Государственная Дума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который впервые признаёт криптовалюту полноценным имуществом в России, сообщает 360.ru. Теперь владельцы криптовалюты могут отстаивать свои активы в суде наравне с другими видами имущества, а сделки с ней получают правовую защиту. Однако криптовалюта по-прежнему не может использоваться в качестве средства платежа внутри страны.

Закон вводит пять категорий регулируемых организаций для легального обращения криптовалюты: биржи, брокеры, управляющие компании, цифровые депозитарии и криптообменники. Все они обязаны получить разрешение Банка России и состоять в саморегулируемых организациях финансового рынка. Криптообменники должны иметь регистрацию и собственные средства не менее 15 млн рублей.

Банк России будет вести реестры участников рынка и устанавливать правила их работы. Для допуска иностранной криптовалюты на российские биржи установлены три критерия: рыночная капитализация, объём торгов и история публичных торгов.

Закон разделяет инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Неквалифицированные инвесторы могут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования и с годовым лимитом в 300 тысяч рублей. Квалифицированные инвесторы имеют более широкий доступ к криптовалютам, включая иностранные стейблкоины, без ограничений по сумме и перечню активов.

Операции с криптовалютой за границей разрешены только через иностранные банковские счета и регулируемых посредников. Новый закон не запрещает P2P-переводы, но они будут регулироваться строже.

Закон вступает в силу 1 сентября 2026 года, однако его основные ограничения начнут действовать не сразу. До 1 июля 2027 года будет действовать переходный период, в течение которого участники рынка смогут работать без необходимости включения в реестры и адаптировать свою деятельность к новым требованиям.

Напомним, в 2024 году Госдума приняла закон, позволяющий легализовать в России майнинг криптовалют. В законе прописаны порядок и условия ведения деятельности по добыче криптовалют. Впоследствии было отрегулировано налогообложение в этой сфере.

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Теги:
криптовалюта Финансы цифровизация
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