Эксперты ЦСМ Росстандарта разъяснили нижегородцам критерии выбора качественного масла Бизнес

Эксперты ЦСМ Росстандарта разъяснили нижегородцам критерии выбора качественного масла.

Как сообщает пресс-служба ЦСМ Росстандарта, на этой неделе в Нижнем Новгороде состоялся третий рейд регионального отделения Общероссийского народного фронта по мониторингу качества. В этот раз эксперты протестировали молоко, сливочное масло и творог, закупленные в нижегородских магазинах, требованиям ГОСТа.

Эксперты также рассказали, на что обращать внимание при покупке сливочного масла.

- Выбирать масло рекомендуется не в бумажной, а в фольгированной упаковке. "Бумага не защищает продукт от воздействия солнечного света, разрушающего витамины. У сливочного масла в пергаментной упаковке, меньше и срок хранения", - сказал начальник лаборатории пищевой продукции ЦСМ Лев Ляпин. - Срок годности масла зависит от температуры хранения продукта. Рекомендуемые сроки хранения: 16° - может храниться 120 суток, при температуре 6° – 60 суток, 3° – 35 суток. "Если в производстве масла используются консерванты или растительные жиры, это уже не масло, поэтому и срок годности на упаковке может увеличиться до года и выше", - отметили эксперты. - Обязательно обращайте внимание на ГОСТ. При этом надписи "сделано по ГОСТу" недостаточно, поскольку спреды и маргарины также могут производиться по государственным стандартам. ГОСТ сливочного масла — ГОСТ 32261-2013. Также специалисты обращают внимание, что на упаковке сливочного масла должно быть прямо и недвусмысленно написано: "масло сливочное традиционное", "масло крестьянское" или "масло любительское". Жирность традиционного масла начинается от 82,5%, любительского — 80%, а крестьянского — 72,5%. Все остальные виды "масла" — бутербродное (от 61,5%) и чайное (от 50%) — не являются натуральными.

"Натуральное масло не имеет запаха, оно приятное, нежное и быстро тает во рту, оставляя молочно-сливочное послевкусие. Цвет натурального сливочного масла — светло-желтый, а не ярко-желтый или белый — в первом случае, скорее всего, в продукт добавлены красители, а во втором случае в составе могут быть растительные жиры. Качественное масло при надавливании на него пальцем не будет крошиться. Консистенция у него плотная. Однородная, на верхнем срезе блестящая, сухая на вид", - рассказали сотрудники центра.

"Покупайте сливочное масло проверенных производителей. Если этот производитель находится в Национальной системе сертификации – тем более. Это значит, что данный производитель в добровольном порядке подтвердил соответствие своей продукции ГОСТу. Знак ГОСТ – в данном случае – не пустой звук, это признак проверенного качества", - обратил внимание директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.