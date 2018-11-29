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Общество

Синоптики прогнозируют морозные и ясные выходные в Нижегородской области

30 ноября 2018 09:09  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют морозные и ясные выходные в Нижегородской области 1-2 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Сегодня, 30 ноября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура днём - -9...-4°, ночью – до -14°. Ветер западный, 3-8 м/с.

В первый день зимы похолодает до -11...-6°, но в воскресенье с небольшим снегом температура воздуха поднимется до -6...-1°. На дорогах гололедица.

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