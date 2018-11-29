Клиентам Почта Банка доступна возможность возврата части переплаты по кредиту наличными Бизнес

Клиентам Почта Банка доступна возможность возврата части переплаты по кредиту наличными.



Дисциплинированные заемщики Почта Банка могут воспользоваться специальной услугой "Гарантированная ставка", которая является льготной по сравнению с действующими предложениями кредитной организации. Для этого клиенту необходимо подключить ее при оформлении кредита, а потом – вовремя и в полном объеме оплачивать оформленный кредит на протяжении не менее чем 12 месяцев. На следующий день после полного погашения кредита банк пересчитает кредит по ставке 10,9% годовых, а разница суммы процентов между изначальной ставкой в кредитном договоре и "Гарантированной ставкой" будет возвращена клиенту на сберегательный счет.



Рассмотрим примеры расчета возможной суммы возврата части платежей для заемщика. Так, если клиент оформил кредит наличными для проведения ремонта загородного дома на сумму 800 тысяч рублей на 48 месяцев по ставке 15,9% годовых, то сумма процентов, которые ему необходимо будет уплатить по договору, составит 317 024 рубля. В случае добросовестного исполнения заемщиком своих обязательств и применения "Гарантированной ставки", сумма, которая будет ему возвращена банком, составит 92 397 рублей. За вычетом комиссии за применение услуги, которая составит 23,2 тысячи рублей, выгода клиента составит 69 209 рублей.



В случае если клиент оформил кредит наличными для приобретения мебели в новую квартиру на сумму 300 тысяч рублей на 36 месяцев по ставке 17,9% годовых, то в соответствии с условиями договора он обязан выплатить банку 107 998 рублей процентов. По "Гарантированной ставке", сумма, которая будет ему возвращена банком, составит 24 974 рубля. За вычетом комиссии за применение услуги, которая составит 14,7 тысячи рублей, выгода клиента составит 36 485 рублей.



"Наша практика показывает, что услуга "Гарантированная ставка" пользуется спросом среди наших заемщиков. Это объяснимо, т.к. клиентам выгодно в полном объеме исполнять свои обязательства перед нами, чтобы иметь возможность получить компенсацию части уплаченных ими средств. Мы уже вернули 3 923 712 500 рублей 198 188 добросовестным заемщикам, и будем поощрять наших клиентов и в дальнейшем", - отметил в заключение директор макрорегиона "Поволжье Север" Почта Банка Алексей Абрамов.



Приведенные расчеты не являются публичной офертой, а являются примером, окончательный расчет может быть произведен в любой точке присутствия Почта Банка. Если у вас есть вопросы о кредите наличными, на них с радостью ответят специалисты клиентской службы Почта Банка. Вы можете задать свой вопрос через форму обратной связи на сайте банка по ссылке или по телефону 8 (800) 550-07-70 (звонок по России бесплатный).



Услуга "Гарантированная ставка" подключается по желанию клиента, и в случае полного погашения кредита без просрочек не менее чем за 12 платежей, кредит будет пересчитан по "Гарантированной ставке" (10,9% для любой суммы кредита), разница возвращается на счет клиента. Комиссия за подключение услуги составляет 2,9%; 4,9%; 6,9% или 7,9% от суммы кредита в зависимости от процентной ставки по кредиту.



Кредит наличными предоставляется на любые цели от 10,9% годовых (ставка указана по услуге "Гарантированная ставка"), сумма кредита до 1 млн рублей, срок кредитования от одного до пяти лет, для оформления кредита необходим паспорт и СНИЛС, предварительное решение по кредиту принимается за 1 минуту. Кредитная ставка и другие условия определяются на основании правил принятия кредитных решений, установленных в банке



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