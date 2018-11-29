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Общество

Прокуратура выявила отсутствие места для складирования снега в одном из сельсоветов в Дивеевском районе Нижегородской области

30 ноября 2018 10:18  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление администрации сельсовета в Дивеевском районе Нижегородской области за неподготовленное место для складирования снега. Об этом сообщает пресс-служба

Как сообщается в пресс-релизе, администрация сельсовета не определила и не подготовила место для складирования снега в зимний период 2018-2019 годов.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес главы местного самоуправления сельсовета.

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