Прокуратура выявила отсутствие места для складирования снега в одном из сельсоветов в Дивеевском районе Нижегородской области

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Прокуратура внесла представление администрации сельсовета в Дивеевском районе Нижегородской области за неподготовленное место для складирования снега. Об этом сообщает пресс-служба
Как сообщается в пресс-релизе, администрация сельсовета не определила и не подготовила место для складирования снега в зимний период 2018-2019 годов.
В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес главы местного самоуправления сельсовета.
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