Прокуратура выявила отсутствие места для складирования снега в одном из сельсоветов в Дивеевском районе Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление администрации сельсовета в Дивеевском районе Нижегородской области за неподготовленное место для складирования снега. Об этом сообщает пресс-служба

Как сообщается в пресс-релизе, администрация сельсовета не определила и не подготовила место для складирования снега в зимний период 2018-2019 годов.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес главы местного самоуправления сельсовета.