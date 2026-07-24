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До 30 млн рублей могут получить нижегородские компании на развитие разработок в сфере цифровых технологий

24 июля 2026 16:29 Общество
До 30 млн рублей могут получить нижегородские компании на развитие разработок в сфере цифровых технологий

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские малые предприятия приглашаются к участию в конкурсе Фонда содействия инновациям (ФСИ) «Развитие-Цифровые технологии» («Развитие-ЦТ»), который проводится совместно с Минцифры России в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Программа „Развитие“ предназначена для компаний, которые уже имеют собственные разработки и готовы создавать новые конкурентоспособные продукты. Участники конкурса могут получить до 30 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере цифровых технологий. Для организаций со статусом малой технологической компании предусмотрены преимущества: они смогут получить два дополнительных балла при оценке заявки», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Средства гранта могут быть направлены на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных цифровых решений для различных отраслей экономики — от машиностроения и транспорта до энергетики, сельского хозяйства, строительства, ракетно-космической и химической промышленности. Внебюджетное софинансирование проекта должно составлять не менее 20% от суммы гранта, а срок реализации — 12 или 18 месяцев.

Подать заявку на конкурс могут малые предприятия, имеющие опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции. Совокупный объем выручки компании за 2023−2025 годы не должен быть более 300 млн рублей и менее суммы запрашиваемого гранта. Также среди обязательных требований — отсутствие действующих грантовых договоров с ФСИ, наличие собственного сайта и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Заявки на конкурс «Развитие-ЦТ» принимаются до 10:00 24 августа 2026 года через систему АС Фонд-М: online.fasie.ru/. При отборе будут оцениваться соответствие проекта приоритетным направлениям замещения зарубежных отраслевых решений на российские аналоги, новизна и эффективность разработки, достижимость запланированных результатов, а также перспективность внедрения и коммерческой реализации продукта.

Подробную информацию о программах ФСИ можно получить в технопарке «Анкудиновка» по телефону: +7 (831) 275-83-46 или по электронной почте: innov@bi-clever.ru, delo@bi-clever.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
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