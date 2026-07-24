Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июля 2026 17:40
Пропавшего 15-летнего подростка нашли живым в Нижнем Новгороде
24 июля 2026 17:09
Андрей Дахин: «Строительство АЭС — это не только инженерно-технологический, но и социальный проект»
24 июля 2026 17:06
Дорогу к трем социальным объектам в Выксунском округе отремонтировали по нацпроекту
24 июля 2026 17:00
Молочку с плесенью выявили в нижегородских школах и больницах
24 июля 2026 16:32
Евгений Люлин встретился с дзержинскими предпринимателями
24 июля 2026 16:29
До 30 млн рублей могут получить нижегородские компании на развитие разработок в сфере цифровых технологий
24 июля 2026 16:28
Минлесхоз напоминает нижегородцам о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах
24 июля 2026 16:05
Эксклюзив
Проезд на канатном подъемнике на Сенной площади подорожал на 25 рублей
24 июля 2026 15:41
Эксперт-мониторинг событий с 20 по 24 июля 2026 года от АНО «Минин-центр»
24 июля 2026 15:12
Ливни вновь обрушатся на Нижегородскую область
Общество

Евгений Люлин встретился с дзержинскими предпринимателями

24 июля 2026 16:32 Общество
Евгений Люлин встретился с дзержинскими предпринимателями

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

23 июля в Дзержинске, в преддверии Дня работника торговли, прошла встреча с предпринимателями города химиков. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, глава города Дзержинск Михаил Клинков, представители отрасли.

В ходе встречи спикер регионального парламента отметил, что Дзержинск значительно превышает нормативы по обеспеченности торговыми точками, предприятиями общественного питания, ресторанами и кафе. Только стационарных магазинов в городе — 770, а общая обеспеченность торговыми площадями превысила 1100 квадратных метров на тысячу жителей.

Евгений Люлин также акцентировал внимание на развитии и поддержке малого бизнеса. «В Дзержинске для развития предпринимательства созданы все условия. Взять хотя бы схему размещения нестационарных объектов. Она уже рассчитана до 2030 года. Это даёт бизнесу уверенность, что завтра его не попросят уйти. В парках появляются новые торговые точки, работают кафе, регулярно проходят ярмарки. Только в прошлом году их было 12. А в специализированных областных мероприятиях, таких как „Покупайте нижегородское“ и „Сельскохозяйственная ярмарка“, из 35 участников-производителей 14 — дзержинские. Это говорит о том, что предприниматели видят перспективу и чувствуют поддержку власти», — сказал спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Также спикер регионального парламента подчеркнул вклад торговой отрасли в экономику региона. Годовой оборот розничной торговли по Нижегородской области в 2025 году превысил 1,4 триллиона рублей, а за первые пять месяцев текущего года составил около 600 миллиардов. Эти цифры, по мнению Евгения Люлина, подтверждают высокую роль сферы торговли и услуг в формировании бюджетов и развитии территорий.

Кроме того, в ходе праздничного мероприятия специалисты, внесшие значительный вклад в развитие торговой отрасли и сферы услуг Дзержинска, были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами. В их число вошли представители крупных торговых сетей и небольших предприятий.

«Сегодня сфера торговли — одна из крупнейших в экономике страны: каждый шестой работающий россиянин занят именно в этой отрасли. И чтобы понять, как мы к этому пришли, достаточно вспомнить, с чего всё начиналось. В 90-е — дефицит, пустые полки, люди рисковали, возили товары из разных стран, буквально спасая страну от товарного голода. Сегодня ситуация принципиально иная: торговля стала современной и технологичной. И что особенно важно — несмотря на все сложности последних лет, отрасль продолжает развиваться. Дзержинск в этом смысле показательный город. Здесь предприниматели вкладываются в развитие, помогают нашим бойцам, участвуют в решении социальных задач. Это тот случай, когда торговля становится не просто бизнесом, а настоящим драйвером перемен», — отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных