Евгений Люлин встретился с дзержинскими предпринимателями Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

23 июля в Дзержинске, в преддверии Дня работника торговли, прошла встреча с предпринимателями города химиков. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, глава города Дзержинск Михаил Клинков, представители отрасли.

В ходе встречи спикер регионального парламента отметил, что Дзержинск значительно превышает нормативы по обеспеченности торговыми точками, предприятиями общественного питания, ресторанами и кафе. Только стационарных магазинов в городе — 770, а общая обеспеченность торговыми площадями превысила 1100 квадратных метров на тысячу жителей.

Евгений Люлин также акцентировал внимание на развитии и поддержке малого бизнеса. «В Дзержинске для развития предпринимательства созданы все условия. Взять хотя бы схему размещения нестационарных объектов. Она уже рассчитана до 2030 года. Это даёт бизнесу уверенность, что завтра его не попросят уйти. В парках появляются новые торговые точки, работают кафе, регулярно проходят ярмарки. Только в прошлом году их было 12. А в специализированных областных мероприятиях, таких как „Покупайте нижегородское“ и „Сельскохозяйственная ярмарка“, из 35 участников-производителей 14 — дзержинские. Это говорит о том, что предприниматели видят перспективу и чувствуют поддержку власти», — сказал спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Также спикер регионального парламента подчеркнул вклад торговой отрасли в экономику региона. Годовой оборот розничной торговли по Нижегородской области в 2025 году превысил 1,4 триллиона рублей, а за первые пять месяцев текущего года составил около 600 миллиардов. Эти цифры, по мнению Евгения Люлина, подтверждают высокую роль сферы торговли и услуг в формировании бюджетов и развитии территорий.

Кроме того, в ходе праздничного мероприятия специалисты, внесшие значительный вклад в развитие торговой отрасли и сферы услуг Дзержинска, были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами. В их число вошли представители крупных торговых сетей и небольших предприятий.

«Сегодня сфера торговли — одна из крупнейших в экономике страны: каждый шестой работающий россиянин занят именно в этой отрасли. И чтобы понять, как мы к этому пришли, достаточно вспомнить, с чего всё начиналось. В 90-е — дефицит, пустые полки, люди рисковали, возили товары из разных стран, буквально спасая страну от товарного голода. Сегодня ситуация принципиально иная: торговля стала современной и технологичной. И что особенно важно — несмотря на все сложности последних лет, отрасль продолжает развиваться. Дзержинск в этом смысле показательный город. Здесь предприниматели вкладываются в развитие, помогают нашим бойцам, участвуют в решении социальных задач. Это тот случай, когда торговля становится не просто бизнесом, а настоящим драйвером перемен», — отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин.