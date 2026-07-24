Молочку с плесенью выявили в нижегородских школах и больницах Общество

Фото: Александр Воложанин

Россельхознадзор проверил качество молочной продукции, поставляемой в социально-значимые учреждения Нижегородской области. За первое полугодие было выявлено 12 проб, несоответствующих нормам, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты выявили отклонения по жирно-кислотному составу и фальсификацию жирами растительного происхождения. Также в некоторых пробах были обнаружены дрожжи и плесень.

Нарушения зафиксированы в продукции не только из Нижегородской области, но и из Республики Мордовия, Ивановской, Саратовской и Владимирской областей.

В начале 2026 года сотрудники управления стали чаще и тщательнее отбирать пробы продукции в соцучреждениях, включая школы и больницы. За аналогичный период 2025 года было проверено шесть проб, в пяти нашли несоответствие.

Ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области изъяли 69 кг некачественной молочки.