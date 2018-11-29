Антисанитария выявлена в столовых нижегородских школ и детсадов

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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в ходе проверок образовательных учреждений выявило многочисленные нарушения санитарного законодательства в столовых образовательных учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Управление контролирует более 900 школ и более 1,4 тысячи детсадов. За 9 месяцев 2018 года специалисты Роспотребнадзора осуществили почти 450 проверок. Проверялись как сами учреждения, так и поставщики и организаторы питания.
За нарушение санитарного законодательства при организации питания в образовательных организациях оштрафовано 350 должностных и юридических лиц на сумму 1,8 млн рублей.
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