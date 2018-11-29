Автомобиль сбил девятилетнего ребёнка на пешеходном переходе в Московском районе Нижнего Новгорода 29 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил девятилетнего ребёнка на пешеходном переходе в Московском районе Нижнего Новгорода 29 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 14:00 на ул. Черняховского, 9. Согласно информации 38-летний водитель автомобиля Lada X-Ray совершил наезд на школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медицинская помощь пострадавшему девятилетнему мальчику была оказана на месте.