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Автомобиль сбил девятилетнего ребёнка на пешеходном переходе в Московском районе Нижнего Новгорода 29 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 14:00 на ул. Черняховского, 9. Согласно информации 38-летний водитель автомобиля Lada X-Ray совершил наезд на школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Медицинская помощь пострадавшему девятилетнему мальчику была оказана на месте.
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