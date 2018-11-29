Депутат Гордумы Дзержинска Михаил Орлов предложил сохранить МУП "Городское благоустройство" в ведении города Общество

Заседание комитета по предпринимательству Думы Дзержинска Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Председатель комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике Гордумы Дзержинска Нижегородской области Михаил Орлов предложил сохранить МУП "Городское благоустройство" в ведении города. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

На очередном заседании комитета депутаты Роман Трошин, Екатерина Стрижова, Зяки Умяров, Сергей Елизаров под председательством Михаила Орлова рассмотрели повестку из десяти вопросов.

Среди них наибольшее обсуждение вызвали вопросы, касающиеся муниципальных унитарных предприятий города, в том числе результатов их финансовой деятельности.



Председатель КУМИ администрации города Андрей Снытников сообщил, что в итоге реализации концепции оптимизации состава МУП Дзержинска с 2011 до 2017 годы было реорганизовано в форме присоединения 21 предприятие, не соответствующие установленным критериям. В настоящее время в муниципальной собственности числится 11 предприятий.

Андрей Снытников напомнил, что на федеральном уровне разработан и обсуждается законопроект, который предусматривает запрет на создание унитарных предприятий за рядом исключений. Функционирующие МУПы, которые не попадают под предусмотренные исключения, необходимо ликвидировать или реорганизовать.

"До 2021 года МУПы надо преобразовать в казенные предприятия. В случае ликвидации администрация будет предлагать депутатам включать их имущество в план приватизации", - сказал Андрей Снытников.

При этом Михаил Орлов отметил, что финансовые результаты работы МУП оставляют желать лучшего: за 8 месяцев текущего года из десяти действующих предприятий только два имеют положительный финансовый результат.

Особое внимание председатель комитета обратил на МУП "Городское благоустройство". Председатель КУМИ озвучил, что в планах прекратить деятельность это предприятия.

"Почему нельзя сохранить это предприятие? Пусть в преобразованном виде. Оно может принести городу большую пользу. Одна из посильных задач - сделать красивые газоны на улицах города", - сказал Михаил Орлов.

Приняв к сведению информацию о деятельности МУП, депутаты в продолжение темы благоустройства направили в комитет по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов рекомендацию рассмотреть вопрос о финансировании ямочного ремонта дворовых территорий и заездов во дворы.

Помимо этого аппарату городской Думы дано поручение подготовить законодательную инициативу в отношении сокращения времени ответа на депутатский запрос.

Проект решения о передаче в безвозмездное пользование помещения на ул.Ватутина, 17/7 АНО "Клуб каратэ-до шито-рю сейщукан" вынесен на рассмотрение депутатского корпуса с рекомендацией "принять". Аналогичное решение было принято по проекту об установлении базовой ставки арендной платы на 2019 год. Кроме того были поддержаны проекты решений о внесении изменений в бюджет текущего года и бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов.