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Происшествия

Суд обязал родителей школьника в Дзержинске Нижегородской области выплатить 300 тысяч за избиение одноклассника

30 ноября 2018 13:58  [84] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд обязал родителей школьника в Дзержинске Нижегородской области выплатить 300 тысяч за избиение одноклассника

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции, за драку в школе суд взыскал компенсацию в пользу потерпевшего с родителей школьника и с учебного заведения.

По информации суда, в апреле 2018 года несовершеннолетний подросток в раздевалке спортзала школы № 10 ударил ногой в живот одноклассника. Пострадавший ребёнок получил травму живота с разрывом селезёнки и скоплением крови, школьнику потребовалась операция. Суд установил, что данные действия подпадают под ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но в возбуждении уголовного дела было отказано, так как обвиняемый не достиг 14-летнего возраста.

В итоге с каждого из родителей обвиняемого была взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Также с МБОУ "Средняя школа № 10" в пользу несовершеннолетнего взыскали 70 тысяч рублей.

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