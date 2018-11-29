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Бизнес

"ТНС энерго НН" подарит своим клиентам 120 денежных призов

30 ноября 2018 14:22  [63] Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" подарит клиентам 120 денежных призов в рамках акции "Начни новый год с подарка!". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Акция для клиентов-физических лиц стартует с 1 декабря 2018 год. Сумма одного денежного приза составляет 1 тысяча рублей.

Участником акции может стать любой клиент энергосбытовой компании. Для этого нужно до 31 декабря 2018 года внести плату за электроэнергию по квитанции ПАО "ТНС энерго НН" за ноябрь текущего года с учетом рекомендуемого платежа за декабрь или внести авансовый платеж, превышающий данную сумму.

Из общего списка участников акции, по специальной методике (см. Положение о проведении акции на сайте), компания выберет 120 выигрышных лицевых счетов. Победители станут обладателями денежного подарка номиналом в 1 тысячу рублей, которые зачислятся на лицевые счета в счет будущей оплаты электроэнергии.

Список выигрышных лицевых счетов будет опубликован на сайте nn.tns-e.ru c 15 по 31 января 2019 года.

"Рекомендуемый или авансовый платеж - это своеобразная подушка безопасности, которая поможет избежать образования задолженности и начисления пеней", - сказала начальник департамента по работе с потребителями ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.

"Преимущество его в том, что у потребителя всегда есть определенный запас денежных средств на лицевом счете на тот случай, если он по каким-то причинам не сможет вовремя погасить очередной платеж. Образно говоря, рекомендуемый платеж - это всегда счет в вашу пользу", - добавила она.

Подробнее с условиями акции "Начни новый год с подарка!" можно ознакомиться на сайте компании, в Центрах обслуживания клиентов (ЦОК), а также по телефону Единого контактного центра: (831) 233-09-70.

СПРАВКА:
Сумма рекомендуемого платежа указана в бумажной и электронной квитанциях в графе "К оплате с учетом рекомендуемого платежа" над QR-кодом, а также наряду с суммой обязательного платежа зашифрована в QR-коде, предназначенном для оплаты счета через платежные терминалы ПАО "ТНС энерго НН", Сбербанка и Почты России.

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