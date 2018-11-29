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Общество

Обновленные детские площадки планируется установить в п.Неклюдово Нижегородской области

30 ноября 2018 14:41  [75] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Обновленные детские площадки планируется установить в п.Неклюдово г.о.Бор Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

В этом поселке 30 ноября председатель областного парламента Евгений Лебедев провел прием граждан по личным вопросам.

В ходе приема к спикеру обратилась пенсионерка Александра Мацур, представляющая интересы граждан, живущих в районе 6-ой фабрики п.Неклюдово. Она просила Евгения Лебедева оказать материальную помощь на приобретение дополнительных элементов для детской площадки, расположенной по ул.Клубная.

В частности, речь шла об игровом комплексе "Зимняя горка". Александра Мацур объяснила, что площадкой пользуются дети из всех многоквартирных и частных домов в районе 6-ой фабрики. На детской площадке уже имеется несколько элементов, однако, детям не хватает зимней горки.

Кроме того, среди обратившихся была молодая мама Светлана Апыхтина. В ходе приема она рассказала, что около дома №8 по ул.Нагорная п.Неклюдово есть огороженная детская площадка, на территории которой находится только один игровой элемент.

В 2019 году при долевом софинансировании с участием жителей вышеуказанного дома, исходя из возможностей бюджета, на площадке будет установлено еще три элемента. Но, как пояснила женщина, этого недостаточно. Она рассказала, что на площадку приходит более 100 детей, в том числе, из близлежащих домов. А поскольку она является единственной на данной территории, женщина просила Евгения Лебедева оказать материальную помощь на приобретение дополнительных элементов - карусели и рукохода.

Часть проблем в ходе приема были решены на месте, те из них, которые требуют более длительного изучения, приняты к рассмотрению.

"Всегда приятно, когда вопросы людей можно решить быстро. Сегодня в ходе приема было два обращения, которые касались благоустройства детских площадок. Люди просили установить дополнительные элементы на них. Было принято решение выделить необходимую сумму из фонда поддержки территорий. Уверен, на такие просьбы необходимо обращать особое внимание, так как это касается подрастающего поколения. Не секрет, что детские площадки влияют на физическое развитие ребят. Для того, чтобы игры были безопасными и приносили пользу, уличные и дворовые комплексы должны быть выполнены из качественного оборудования и наполнены необходимыми элементами. В целом, все это относится к благоустройству и очень влияет на социальное самочувствие людей, вызывает у них желание менять окружающую среду в лучшую сторону. И я считаю, что это стремление мы должны укреплять", - сказал Евгений Лебедев.

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