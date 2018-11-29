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Общество

Глеб Никитин возложил цветы к мемориалу и могиле Тани Савичевой в Шатках Нижегородской области

30 ноября 2018 15:21  [70] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к мемориалу и могиле Тани Савичевой в Шатках. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщается в пресс-релизе, 30 ноября 2018 года Глеб Никитин с рабочим визитом посетил Шатковский район. В рамках визита губернатор возложил цветы к могиле Тани Савичевой и посетил мемориальный комплекс "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Также губернатор осмотрел мемориальный комплекс "Тане Савичевой и детям войны посвящается", расположенный рядом с Шатковской средней школой. "В судьбе Тани Савичевой отразилась одна из самых страшных страниц в истории нашей страны – блокады Ленинграда. Здесь, в Шатках, где Таня окончила свой недолгий жизненный путь, ещё острее чувствуешь всю боль тех лет и глубокий смысл коротких записок в дневнике девочки. Для меня это продолжение своей личной истории, истории семьи", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Очень важно, что память о Тане Савичевой бережно хранится в Шатках. Только изучая такие судьбы, можно понять всю глубину слов: "Никто не забыт, ничто не забыто", - заявил Глеб Никитин.

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