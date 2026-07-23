Минтранс объяснил установку камеры на Борской дамбе после жалоб водителей Общество

Фото: "Твой Бор" / VK

Министерство транспорта Нижегородской области объяснило, почему на Борской дамбе установили новый комплекс фотовидеофиксации, на который в последние дни массово жалуются автомобилисты.

Комплекс установлен возле надземного пешеходного перехода на борском участке трассы Нижний Новгород — Шахунья. Основное недовольство автомобилистов связано с тем, что на этом отрезке дороги ограничение скорости снизили с 90 до 50 км/ч.

Также перед камерами установили соответствующие знаки.

Отвечая на возмущения водителей в ведомстве сообщили, что камеру разместили на участке с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Решение об ее установке приняли в соответствии с постановлением правительства РФ №754 от 1 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут обжаловать штраф за остановку под запрещающим знаком из-за очереди на АЗС.