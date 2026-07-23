Электричка Моховые Горы — Нижний Новгород начнет делать новую остановку Общество

Фото: Александр Воложанин

С 27 июля у дополнительной вечерней электрички №6277, следующей по маршруту Моховые Горы — Нижний Новгород, появится новая остановка. Как сообщили в ГЖД, поезд будет останавливаться на платформе Дружба.

В связи с этим немного изменится расписание. Со станции Моховые Горы электричка будет отправляться в 21:28 — на четыре минуты раньше, чем сейчас. На платформу Дружба она прибудет в 21:40.

При этом время прибытия в Нижний Новгород останется прежним — в 22:06.

Напомним, дополнительные вечерние электрички на этом направлении начали курсировать с 9 июля. Их ввели, чтобы повысить транспортную доступность.

Ранее сообщалось, что с 20 июля произошли изменения в расписании сразу трех нижегородских электричек.