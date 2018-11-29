Председатели комиссий Молодежного парламента при ЗС НО подвели итоги работы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатели комиссий Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области представили отчеты о своей деятельности и подвели итоги работы. Заседание Молодежного парламента состоялось 30 ноября 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ЗС НО, одним из проектов, реализованных молодёжным парламентом, стал обучающий курс "Хочу стать Президентом". Его цель - повышение гражданской активности и политической грамотности молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. "Предварительно было проведено анкетирование на политическую грамотность молодежи, в котором приняли участие все районы области, - более двух тысяч человек. Далее организаторы выбрали районы с наименьшим показателем, и провели там мастер-классы. В частности, мероприятия прошли в Вознесенском, Лукояновском, Княгининском, Большемурашкинском, Воротынском, Вачском, Сергачском, Лысковском, Арзамасском, Дальнеконстантиновском районах, Семеновском и Первомайском округах и в г. Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

"Свыше 500 человек стали участниками мастер-классов. На них ребята узнали и вспомнили содержание Конституции РФ, уточнили свои права и обязанности, структуру власти - от Президента до местного самоуправления. По итогам мы повторно провели опрос, и результаты значительно улучшились", - сказала руководитель проекта Оксана Ломанченко.

По ее словам, на сегодняшний день проходит второй этап проекта - видеоконкурс "Знай свою конституцию". На данный момент более 10 районов области уже прислали работы на конкурс.

Кроме того, молодые парламентарии рассказали о реализации "дней здоровых улыбок" в ряде районов области. В ходе таких мероприятий для детишек демонстрируют мультфильм про правильный уход за полостью рта, в игровой форме члены Молодежного парламента рассказывают о продуктах питания, наносящих вред зубам. Также школьников учат правильной техники чистки зубов на модели, а эксперты проводят профилактический осмотр учащихся.