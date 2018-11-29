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Общество

"В международный день инвалидов я хотел бы напомнить каждому, что делать добро – очень просто", - Сергей Зуденков

03 декабря 2018 09:44  [576] Общество

"В международный день инвалидов я хотел бы напомнить каждому, что делать добро – очень просто", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Сергей Зуденков, поздравляя людей с ограниченными возможностями здоровья с международным днем инвалидов.

"В международный день инвалидов я хотел бы напомнить каждому из нас о том, что делать добро – очень просто. Иногда для этого достаточно лишь теплого слова, искренней улыбки, простого проявления заботы и участия. Упорство и жизнелюбие, с которыми люди с ограниченными возможностями здоровья преодолевают сложности, вызывают огромное уважение. Тем, кто столкнулся с серьезным недугом, несравненно сложнее справляться с повседневностью. Но, как сказал когда-то Сенека: везде, где есть человек, есть возможность для добра", - обратил внимание он.

"Пусть каждому из нас хочется и удается совершать поступки на благо окружающих. Всем, для кого международный день инвалидов – важная и особенная дата, я искренне желаю душевного тепла, силы духа, радости и веры в хорошее. Вместе мы действительно способны изменить мир вокруг к лучшему", - призвал к единству Сергей Зуденков.

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