Спикер ЗС НО Евгений Лебедев возглавит экзаменационную комиссию в НИУ РАНХиГС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев возглавит экзаменационную комиссию на факультете «Высшая школа государственного управления» в Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС 3 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента 30 ноября 2018 года.



Согласно информации, аттестационный экзамен пройдет по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Обучение слушателей проходило в течение нескольких месяцев на базовой кафедре государственного и муниципального управления НИУ - филиала РАНХиГС, которую Евгений Лебедев возглавил в 2015 году.

По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.



СПРАВКА:

Базовая кафедра государственного и муниципального управления Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС образована в 2015 г. путем преобразования кафедры государственной службы и управления на основе договора между Законодательным Собранием Нижегородской области и Нижегородского института управления — филиалом РАНХиГС.