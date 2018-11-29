Генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" с 1 декабря назначен Андрей Богданов

Генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") с 1 декабря назначен Андрей Богданов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Действующий до 1 декабря директор - Алексей Коваленко продолжит работу в Группе "ЛУКОЙЛ" и возглавит нефтеперерабатывающий завод S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. (Румыния). Такое решение принято в рамках реализации программы ротации руководящего состава.
СПРАВКА:
Андрей Богданов закончил Пермский политехнический институт и
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
С 1994 по 1998 год работал на различных должностях в ООО "ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез". С января 1998 года занимал различные должности
на АООТ "Нижегороднефтеоргсинтез". В 2008 году назначен заместителем Генерального директора по производству ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", в 2011 году - генеральным директором АО "ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ" (нефтеперерабатывающий завод в г. Плоешти, Румыния).
Андрей Богданов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой министерства энергетики РФ, наградами компании "ЛУКОЙЛ", в том числе ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник компании".
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