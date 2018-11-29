Генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" с 1 декабря назначен Андрей Богданов Бизнес

Генеральным директором ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") с 1 декабря назначен Андрей Богданов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Действующий до 1 декабря директор - Алексей Коваленко продолжит работу в Группе "ЛУКОЙЛ" и возглавит нефтеперерабатывающий завод S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. (Румыния). Такое решение принято в рамках реализации программы ротации руководящего состава.

СПРАВКА:

Андрей Богданов закончил Пермский политехнический институт и

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

С 1994 по 1998 год работал на различных должностях в ООО "ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез". С января 1998 года занимал различные должности

на АООТ "Нижегороднефтеоргсинтез". В 2008 году назначен заместителем Генерального директора по производству ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", в 2011 году - генеральным директором АО "ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ" (нефтеперерабатывающий завод в г. Плоешти, Румыния).

Андрей Богданов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой министерства энергетики РФ, наградами компании "ЛУКОЙЛ", в том числе ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник компании".