Памятник советскому поэту Александру Люкину установлен на Ново-Сормовском кладбище в Нижнем Новгороде Общество

Памятник советскому поэту Александру Люкину установлен на Ново-Сормовском кладбище в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент "НТА-Приволжье", присутствующий на открытии памятника 30 ноября 2018 года.

Строительство мемориала приурочено к 100-летию со дня рождения автора. Александр Люкин после окончания в 1963 году высших литературных курсов при институте им. А. М. Горького в Москве долгое время вел литературный кружок в Сормове, руководил одной из секций поэтического семинара. На церемонию открытия памятника пришли ученики поэта, среди которых нынешний руководитель литературного общества "Волга" Николай Симонов.



"В 1966 году он пришел к нам в ПТУ №20, где я учился на втором курсе. Провел творческий вечер и подарил нам книжки. У меня до сих пор хранится книжка "Беспокойство" с его автографом. Он там коротко написал — "Коле Симонову Александр Люкин". И потом он позвал всех, кто пишет стихи, на разговор. Самое главное, что я запомнил из его советов — он сказал "Можно шутить, смеяться, приврать для красного словца в курилке среди друзей, когда пишешь шуточные стихи. Но если пишешь о серьезном — должна быть чистая правда", - вспомнил Николай Симонов.



На открытие памятника пришли и члены общественного клуба ветеранов им. Александра Люкина. "Много лет назад я слышала стихи в его исполнении, которые тронули мое сердце. Позднее, познакомившись с братом поэта, Леонидом Ивановичем, в 1999 году я создала общественный клуб ветеранов имени поэта-фронтовика Александра Ивановича Люкина", - рассказала руководитель организации Мария Кузнецова.



Участники встречи также прочитали произведения Александра Люкина.



СПРАВКА:



Александр Люкин родился в селе Шковёрка Васильсурского уезда Нижегородской губернии (ныне село Шишковердь Княгининского района Нижегородской области) в 1919 году. Большую часть жизни прожил в г. Горький (ныне Нижний Новгород). Участник Великой Отечественной войны. Первая публикация в 1949 году. Работал контролёром ОТК на заводе "Красное Сормово" (с 1951 года), посещал литературную группу при газете "Красный Сормович". С 1961 года - член Союза писателей СССР. Окончил в 1963 году высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького (Москва). Автор книг "Мои знакомые" (1958), "Жизнь" (1963), "Беспокойство" (1965), "Судьбы" (1966).

Александр Люкин трагически погиб 11 февраля 1968 года.

После смерти поэта были изданы книги "Раздумье" (1969), "За хлеб, за соль" (1970), "Избранное" (1972), "Мои знакомые" (1977), "Век мой" (1999), "Такое счастье" (2002), книга стихов для детей "Веснушки" (2004).